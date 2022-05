Avatar Frontiers of Pandora vs The Way of Water: gioco e film a confronto in video

Nel corso delle ultime ore è stato pubblicato l'attesissimo teaser trailer di Avatar La Via dell'Acqua, secondo capitolo della serie cinematografica diretta da James Cameron. Ma quali sono le differenze tra il filmato della pellicola e il primo trailer del gioco Ubisoft?

Per chi non lo sapesse, infatti, lo stesso team responsabile dei due Tom Clancy's The Division, ovvero Ubisoft Massive, è al lavoro un un open world ambientato nel mondo di Avatar. Dal momento che abbiamo ora la possibilità di visionare i filmati di entrambe le produzioni, abbiamo pensato di caricare sul canale YouTube di Everyeye un video in cui mettiamo a confronto sia dal punto di vista della CGI che da quello puramente artistico il film e il videogioco.

Va precisato che Avatar Frontiers of Pandora non sarà legato ai film e, pertanto, lo stile dei personaggi è molto diverso rispetto a quello proposto nel teaser trailer di The Way of Water. Sappiate inoltre che il comparto grafico del gioco Ubisoft dovrebbe essere uno dei punti di forza della produzione e, a tal proposito, l'azienda francese ha assicurato che il Ray Tracing sarà sempre in azione in Avatar Frontiers of Pandora.

Prima di lasciarvi al filmato di confronto tra il videogioco e la pellicola di Cameron, vi ricordiamo che Avatar Frontiers of Pandora arriverà esclusivamente su PC e console di ultima generazione, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.