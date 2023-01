Avatar Generations arriva Global: preregistrazioni e gameplay per il GDR gratis

Sono passati ormai parecchi mesi dall'annuncio di Avatar Generations, ma adesso è ufficialmente il momento dell'arrivo del GDR free-to-play lato Global. Infatti, sono state avviate le preregistrazioni ed è stato rilasciato un apposito video gameplay.

Quest'ultimo, pubblicato nella giornata del 10 gennaio 2023 sul canale YouTube di Avatar Generations, mette in luce l'ambientazione nell'universo di Avatar - La leggenda di Aang, nonché la possibilità di espandere il cosiddetto Team Avatar, in modo da proseguire come si deve nell'avventura all'interno delle quattro grandi nazioni. Non mancano poi "riferimenti" a La leggenda di Korra e molto altro.

Insomma, coloro che sono pronti a "padroneggiare gli elementi" ed esplorare le regioni della Tribù dell'Acqua, del Regno della Terra, della Nazione del Fuoco e dei Nomadi dell'Aria avranno presto modo di farlo su dispositivi mobili, Android e iOS. Potete trovare maggiori dettagli in merito alla produzione sul portale ufficiale di Avatar Generations.

Per il resto, potete effettuare la preregistrazione, così magari da ricevere una notifica all'effettiva uscita, sia a partire dal Play Store di Google (per dispositivi Android) che mediante il sito Web ufficiale del progetto (per quel che riguarda iOS, come indicato nella descrizione del succitato video gameplay pubblicato su YouTube). In ogni caso, al momento non è del tutto chiara la data di uscita, che risulta però prevista per un generico inizio 2023.