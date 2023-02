Avatar Generations è disponibile su mobile: i link per il download gratis

A poche settimane dall'apertura delle preregistrazioni di Avatar Generations, ora il GDR free-to-play per dispositivi mobili è ufficialmente disponibile al download anche in Italia.

A tal proposito, coloro che dispongono di uno smartphone o tablet Android possono scaricare la produzione di CDE Entertainment e Square Enix direttamente mediante il Play Store di Google, mentre coloro che possiedono un iPhone o un iPad possono procedere tramite l'App Store di Apple. In parole povere, risulta ora possibile espandere il proprio Team Avatar anche dal nostro Paese.

Da notare il fatto che sul Play Store per dispositivi Android al momento in cui scriviamo sono già stati fatti registrare oltre 100.000 download. Per il resto, ricordiamo che il titolo è legato all'universo di Avatar - La leggenda di Aang e consente di esplorare le quattro grandi nazioni. L'esplorazione coinvolge dunque Tribù dell'Acqua, Regno della Terra, Nazione del Fuoco e Nomadi dell'Aria.

Al centro del tutto non può mancare l'obiettivo di padroneggiare gli elementi, così come risultano presenti "riferimenti" a La leggenda di Korra. Potreste voler dare un'occhiata al trailer di lancio ufficiale pubblicato sul canale YouTube di Avatar Generations per maggiori dettagli, ma per il resto i fan dell'universo Avatar possono ora procedere al download del titolo mobile direttamente dallo store digitale di fiducia.