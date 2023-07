Avatar Generations si espande con Prison Break: tutte le novità dell'update

A distanza di qualche mese dall'approdo di Avatar Generations su iOS e Android, l'avventura ruolistica per sistemi mobile ambientata nell'universo di Avatar The Last Airbender si aggiorna con Prison Break.

Come sottolineato da CDE Entertainment e Navigator Games, Prison Break è un aggiornamento gratuito che porta in dote numerosi contenuti inediti per la campagna principale. L'espansione si rifà agli eventi narrati nell'episodio Imprisoned di Avatar The Last Airbender per offrire ai giocatori la possibilità di liberare i potenti Dominatori della Terra da una struttura carceraria galleggiante della Nazione del Fuoco.

A partire da oggi, martedì 11 luglio, i giocatori possono esplorare il Prison Rig e ampliare il proprio roster di personaggi aggiungendo i prigionieri Haru, Tyro, Katara, il leader dei Prigionieri del Dominatore della Terra e il Custode. Gli Avatar Studios, insieme a Nickelodeon, sono stati coinvolti direttamente nella realizzazione di tutti gli artwork e delle animazioni dei personaggi, da qui l'importanza di questa espansione contenutistica disponibile come update gratuito di Avatar Generations per dispositivi iOS e Android supportati. In cima alla notizia trovate il video di presentazione dell'update Prison Break.