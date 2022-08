Avatar Generations: Square Enix annuncia il nuovo GDR open world per iOS e Android

Square Enix London Mobile, in collaborazione con Paramount Consumer Products, ha annunciato Avatar: Generations, un nuovo gioco di ruolo open world free-to-play per dispositivi mobili sviluppato in collaborazione con Navigator Games, uno studio situato a Vancouver.

Basato sulla licenza ufficiale del noto show di Nickelodeon Animation Studios, Avatar: Generations verrà lanciato nel corso del mese di agosto su iOS e Android in mercati selezionati, tra cui il Canada, la Danimarca, il Sudafrica e la Svezia. Nei mesi successivi la disponibilità verrà espansa anche in altri territori in giro per il mondo.

Avatar: Generations è pensato per espandere l'universo del franchise e per permettere agli appassionati di impersonare i loro personaggi preferiti nei luoghi che hanno imparato a conoscere nel corso degli anni. Al lancio, saranno inclusi Aang, Katara, Sokka, Toph, Suki e Zuko, accompagnati dai loro fidati Appa e Momo. Successivamente, verranno messi a disposizione ulteriori capitoli sotto forma di espansioni, la prima delle quali introdurrà Kyoshi, Korra, Roku, e altre timeline come quella delle Four Nations.

Non è ancora ben chiaro come si configurerà il gameplay, ma in fase di annuncio sono state promesse delle epiche battaglie di squadra. Ne sapremo di più nei prossimi giorni, dal momento che il soft-launch è atteso prima della fine del mese.