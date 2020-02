Avatar: il gioco nextgen è ancora in sviluppo, ribadisce Ubisoft Massive

Nel corso di un'intervista concessa a ScreenRant, i vertici di Ubisoft Massive sono tornati a fornirci delle informazioni sul videogioco next gen di Avatar per confermare di essere ancora impegnati nello sviluppo del titolo.

Approfittando dell'incontro organizzato per presentare l'espansione Warlords of New York di The Division 2, il produttore Jesper Karabanov ha spiegato ai presenti che il videogioco di Avatar è ancora in sviluppo, senza però entrare nei dettagli delle tempistiche di commercializzazione e delle dinamiche di gameplay che sperimenteremo ritornando su Pandora.

Già nel dicembre del 2019, d'altronde, i curatori dei profili social ufficiali dell'IP di Avatar confermarono l'impegno degli autori di Massive Entertainment sul progetto dell'avventura di Ubisoft che, con ogni probabilità, verrà presentata nei prossimi mesi come titolo crossgen destinato ad arrivare su PC, PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X e Google Stadia.

Dalla sussidiaria svedese di Ubisoft è arrivata inoltre la conferma di non avere alcun piano per il porting su PS5 e Xbox Series X di The Division 2; quanto ad Avatar, invece, nelle scorse settimane sono stati diffusi in rete i nuovi artwork del film Avatar 2 che ritraggono degli scenari da sogno, si spera gli stessi che avremo modo di esplorare nel gioco di Massive.