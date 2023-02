Avatar gratis PS4 e PS5: ecco il codice per scaricare il bundle di Horizon Forbidden West

Surprise! 🎁 Download these free avatars for the Horizon Forbidden West anniversary now!



Americas: G7XK-TNNR-NPLL

EMEA: B2B9-X5NK-494R

JAPAN: H7LG-45N4-BNKE

ASIA: 2QHR-8QN2-BQ2C

KOREA: E5AQ-H8N6-EFQQ



Learn how to redeem on the PlayStation Store here: https://t.co/BsQZU31PUz pic.twitter.com/fQP55QQXbw