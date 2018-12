Avatar: Pandora Uprising è il titolo del gioco Ubisoft al film di Cameron?

Quasi due anni fa, Ubisoft e Massive Entertainment hanno annunciato l'inizio dei lavori su un nuovo gioco ispirato all'universo cinematografico di Avatar e basato sul motore grafico Snowdrop, lo stesso che muove i titoli della serie The Division.

Da allora non sono state condivise informazioni di rilievo, a parte alcune rassicurazioni sul fatto che lo sviluppo di questo gioco non sta influenzando in alcun modo quello di Tom Clancy's The Division 2, e viceversa. Ora, tuttavia, pare che qualcosa stia finalmente cominciando a muoversi.

La 20th Century Fox ha registrato il nuovo marchio Avatar: Pandora Uprising. Non è legato a nessuna delle prossime quattro pellicole di Avatar dirette da James Cameron, poiché la descrizione indica chiaramente che verrà utilizzato in ambito videoludico. Nessuno dei diretti interessati ha ancora confermato o annunciato nulla al riguardo, pertanto al momento non possiamo far altro che attendere nuove informazioni.

Che stia per arrivare finalmente un annuncio? La possibilità non appare poi tanto remota. Ciò che è certo, è che questo misterioso titolo di Avatar non uscirà prima del 2020, come specificato chiaramente da Ubisoft in un comunicato stampa dell'anno scorso.