Avatar Project: il gioco next-gen di Ubisoft Massive è ancora in sviluppo

Con l'annuncio della conclusione delle riprese dei sequel di Avatar (per quanto concerne le porzioni live-action), il canale Twitter ufficiale del kolossal sci-fi di James Cameron ci offre degli importanti chiarimenti sullo sviluppo del videogioco di Avatar firmato Ubisoft Massive.

Nel commentare il messaggio di uno dei tanti appassionati che si chiede che fine abbia fatto Avatar Project, i curatori del canale social ufficiale riferiscono che il titolo si trova ancora in via di sviluppo presso le fucine digitali della software house svedese che ha dato forma, tra gli altri, a The Division 2 e al primo capitolo della serie free roaming legata ai romanzi del compianto Tom Clancy.

Il profilo Twitter di Avatar ci rimanda infatti alla pagina del progetto di Ubisoft ambientato nell'universo fantascientifico di James Cameron, invitandoci a seguire gli sviluppi del progetto attraverso di esso per scoprire, magari, quando torneremo a ricevere degli aggiornamenti sul titolo.

L'ermetismo dietro al quale si sono trincerati in questi mesi gli autori di Ubisoft Massive, a ogni modo, non ci consente di capire come stanno procedento i lavori su Avatar Project né tantomeno di intuire la finestra di commercializzazione di questo ambizioso videogioco a mondo aperto, prevista non prima della fine del 2020 e dell'avvento delle console next-gen PS5 e Xbox Scarlett.