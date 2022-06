Avatar Reckoning atteso per il 2023: l'MMO di Tencent si mostra in azione

Attraverso un nuovo trailer, Tencent e lo sviluppatore Archosaur Games hanno offerto ai giocatori un assaggio di Avatar Reckoning, sparatutto MMORPG basato sulla nota serie cinematografica (il cui secondo film è atteso per dicembre 2022) e previsto in uscita sui sistemi mobile iOS e Android.

Avatar Reckoning era stato annunciato da Tencent lo scorso gennaio, con una finestra di lancio inizialmente fissata per un generico 2022, ma sembra che il gioco non ce la farà ad arrivare entro l'anno: gli autori, infatti, puntano adesso ad un debutto nel corso del 2023, in un periodo ancora da definire. Il filmato quantomeno ci permette di farci una prima idea sulle potenzialità dell'opera targata Archosaur Games, che ci metterà nei panni di un Na'vi pronto a difendere il suo pianeta natale Pandora dall'invasione della RDA.

Nel corso del gioco non mancheranno scontri a fuoco in grandi quantità, con combattimenti sia contro esseri robotici che contro creature organiche che popolano le lande di Pandora. Sebbene pensato principalmente per il multiplayer, tra missioni in cooperativa e battaglie PvP, l'opera prevede anche componenti single player, lasciando quindi agli utenti la libertà di affrontare ciascun incarico come ritengono più opportuno, se in solitaria o in gruppo.

Avatar Reckoning è in ogni caso ancora lontano dalla sua uscita, in attesa che Tencent dia indicazioni più precise riguardo l'esordio del gioco su piattaforme mobile.