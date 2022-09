Avatar Reckoning: il lato MMO di Pandora nel video gameplay del Disney Showcase

In occasione del Disney & Marvel Showcase, il team di Archosaur Games ci ha riportato idealmente nella giungla aliena di pandora per mostrarci delle scene di gameplay inedite di Avatar Reckoning, lo shooter MMO di Tencent in arrivo su sistemi mobile iOS e Android.

Il nuovo sparatutto online ci porterà su Pandora per partecipare nei panni di un Na'vi alla lotta scatenata dall'invasione delle truppe RDA terrestri. Gli sviluppatori dell'MMO sci-fi di Tencent promettono di offrirci un'esperienza di gioco particolarmente stratificata, con scontri a fuoco su vasta scala tra i nativi di Pandora e gli umani.

Ciascuna delle fazioni in guerra sfrutterà a proprio vantaggio le armi tecnologiche e le abilità caratteristiche della propria specie, dagli esoscheletri da combattimento alle creature da cavalcare e con le quali esplorare l'ambientazione o sferrare attacchi speciali.

Pur essendo orientato al multiplayer competitivo e cooperativo, il titolo propone anche degli elementi singleplayer da completare parallelamente alle missioni PvP e PvE: ai giocatori verrà perciò data una grande libertà di scelta nell'approccio da adottare per fruire al meglio il titolo, o almeno è questa la promessa di Archosaur.

A questo punto non ci resta che attendere la data di apertura ufficiale dei server di Avatar Reckoning e il conseguente approdo su App Store e Google Play dell'app da scaricare (non sappiamo se gratuitamente o meno) su sistemi iOS e Android.