Avatar The Last Airbender Quest for Balance annunciato: esce su PC e console quest'anno

Bamtang Games e Game Mill Entertainment hanno ufficialmente tolto i veli a Avatar The Last Airbender Quest for Balance, trasposizione videoludica dell'anime noto in Italia con il nome di Avatar - La leggenda di Aang, già finita al centro di leak nelle scorse ore.

Del gioco ne abbiamo sentito parlare più di un anno fa, e i leak delle ultime ore preannunciavano l'arrivo del reveal trailer ufficiale, che potete gustarvi in cima alla notizia. Avatar The Last Airbender Quest for Balance viene descritto come un "action-adventure di Bamtang Games e Game Mill Entertainment che ti permetterà di giocare da solo o in cooperativa locale o online per due giocatori scegliendo tra nove diversi personaggi di Avatar The Last Aribender". Gli utenti potranno "rigiocare uno qualsiasi dei 18 emozionanti capitoli ogni volta che sceglierai di vivere i tuoi momenti preferiti della serie". I puzzle verteranno attorno ai quattro elementi alla base dell'impianto narrativo della serie: terra, vento, fuoco e acqua. Ci saranno anche missioni secondarie, potenziamenti del personaggio e interazioni con i vari volti noti della serie.

Come confermato al termine del trailer, il titolo, già disponibile per essere preordinato, sarà disponibile su tutte le principali piattaforme, ovvero su PC (via Steam) e console PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch. Sebbene le indiscrezioni suggerissero l'8 novembre 2023 come data di uscita definitiva, gli autori si sono per il momento limitati a specificare che il titolo arriverà durante la stagione autunnale.