Avatar The Last Airbender Quest for Balance: data d'uscita e piattaforme in un leak

Ormai da qualche settimana, Avatar The Last Airbender Quest for Balance è finito nel mirino dei leaker ma non è ancora emersa alcuna informazione ufficiale. Nel frattempo, un'altra fuga di informazioni ha permesso di scoprire nuovi dettagli sul titolo.

Come accade spesso e volentieri, il titolo è stato inavvertitamente messo a listino presso una nota catena di rivenditori americani che prende il nome di GameFly. Grazie alla pagina del prodotto pubblicata per un banale errore, abbiamo potuto scoprire che Avatar The Last Airbender: Quest for Balance arriverà sugli scaffali il prossimo 8 novembre 2022 e sarà disponibile sulle seguenti piattaforme: PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One e Nintendo Switch.

Purtroppo la pagina del gioco sul portale non include altre informazioni utili e non presenta nemmeno un'immagine di copertina. Vista la mole di dettagli che stanno emergendo nelle ultime settimane, è improbabile che manchi molto all'annuncio del gioco, il quale potrebbe arrivare da un momento all'altro, anche per contrastare i leak. In ogni caso, le precedenti informazioni trapelate sul gioco lasciano intendere che Avatar The Last Airbender Quest for Balance avrà una grafica e un gameplay simili a Breath of the Wild, l'ultimo capitolo di The Legend of Zelda per Nintendo Switch e WiiU.