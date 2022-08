Avatar The Last Airbender Quest for Balance: grafica simile a Zelda Breath of the Wild?

A inizio agosto, Amazon Japan ha svelato l'esistenza di Avatar The Last Airbender Quest for Balance, un Action RPG non ancora annunciato ma apparentemente in arrivo a novembre su PlayStation 4, PlayStation 5, PC e Nintendo Switch.

Secondo il sito Avatar News, il gioco avrà "una grafica simile a quella di The Legend of Zelda Breath of the Wild" mentre il gameplay sarà totalmente diverso. I curatori del sito dedicato ad Avatar affermano di aver già visto il gioco in azione ma di non poter diffondere ulteriori dettagli a riguardo.

Il nuovo gioco di Avatar dovrebbe quindi presentare una grafica in cel-shading riprendendo presumibilmente lo stile estetico della serie animata, molto popolare negli Stati Uniti e in Europa a cavallo tra la fine degli anni 2000 e la prima metà degli anni '10. Viene ribadito come Avatar The Last Airbender Quest for Balance avrà comunque una struttura diversa rispetto all'ultima avventura di Link, alla quale si ispira solamente per il comparto grafico.

Avatar The Last Airbender Quest for Balance potrebbe essere annunciato alla Gamescom, con l'uscita fissata a novembre, i tempi sembrano maturi per una presentazione ufficiale, ne sapremo probabilmente di più in questi giorni, la Gamescom 2022 si terrà dal 24 al 28 agosto a Colonia.