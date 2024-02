Avatar The Last Airbender si dà ai Picchiaduro: nuovo gioco in arrivo nel 2025!

Interessanti novità per i fan di Avatar The Last Airbender: Maximum Games ha annunciato una partnership con Paramount Consumer Products per la creazione di un nuovo videogioco dedicato al franchise, questa volta un Picchiaduro incentrato soprattutto sul multiplayer online.

A parte questo dettaglio, però, Maximum Games non ha fornito spiegazioni più approfondite sulla natura del progetto: oltre al genere, l'unica certezza è che la versione in Early Access del gioco sarà distribuita nel corso del 2025. Rimane per ora sconosciuto il team dietro lo sviluppo del Picchiaduro di Avatar The Last Airbender, così come le piattaforme sulle quali è prevista l'uscita nel corso del prossimo anno. Non è stato nemmeno specificato se ci ritroveremo davanti a un Picchiaduro 2D o 3D, dunque bisogna necessariamente aspettare i prossimi mesi per scoprire più nel dettaglio in cosa consiste l'opera.

In ogni caso per gli appassionati della serie e amanti del genere si tratta di un prodotto da tenere d'occhio, nella speranza che si mostri in azione al più presto. L'ultimo gioco incentrato sul franchise ad essere pubblicato è stato Avatar The Last Airbender Quest for Balance uscito nel corso del 2023 su PC e console: la produzione GameMill Entertainment non ha ottenuto grandi consensi di critica pubblico passando sostanzialmente in sordina.