Avatar The Last Airbinder: un RPG e un MMORPG in arrivo, secondo un rumor

Stando ad un rumor riportato sul sito di AvatarNews, la serie animata di Avatar: The Last Airbender potrebbe essere trasposta in un RPG per console e in un MMORPG non ancora annunciati.

L'indiscrezione non ci svela purtroppo presso quali studi i due giochi sarebbero in sviluppo, ma dà per certo che i due ruolistici, uno presumibilmente incentrato sul single player e previsto su console e l'altro concepito come MMO, andranno ad affiancarsi al già annunciato gioco mobile di Avatar prodotto da Square-Enix. Oltre a questi, "almeno un quarto gioco" basato sul franchise sarebbe in via di sviluppo e verrà eventualmente annunciato in futuro.

Stando sempre al rumor pubblicato in esclusiva da AvatarNews (e che non rimanda ad altre fonti esterne), i due giochi sarebbero in via di sviluppo da ormai diverso e tempo e arriveranno "prima di quanto potremmo aspettarci". Viene inoltre specificato che il termine "RPG" viene impiegato in modo semplicistico nel caso del titolo in arrivo su console, dal momento che potrebbe integrare sistemi di gioco presi in prestito da altri generi ludici. Di fatto, il rumor non è in grado di anticiparci praticamente nulla su quella che potrebbe essere la struttura di gameplay.

Naturalmente vi consigliamo di prendere con le pinze quanto riportato, nell'attesa di eventuali conferme o smentite.