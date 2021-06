Avatar: la travagliata genesi del gioco nextgen raccontata nel libro del Creative Director

L'annuncio ufficiale di Avatar Frontiers of Pandora ha calamitato le attenzioni degli spettatori dell'evento Ubisoft Forward. Il reveal del kolossal nextgen di Avatar ha così fatto riemergere in rete un aneddoto sulla genesi del titolo condiviso nel 2020 da David Polfeldt, il Creative Director di Ubisoft Massive.

Dalle pagine di ResetEra, la community del popolare forum videoludico sta alimentando un'accesa discussione dopo aver ripreso un passaggio dell'autobiografia di Polfeldt, "The Dream Architects", in cui l'alto rappresentante del team di sviluppo di Massive Entertainment ricorda la travagliata genesi di Frontiers of Pandora.

Stando al direttore creativo del nuovo open world singleplayer di Ubisoft, il processo che ha portato all'acquisizione delle licenze e degli accordi per realizzare un gioco di Avatar è stato particolarmente lungo e faticoso. In base al resoconto degli eventi fornito da Polfeldt, in un lasso di tempo compreso tra i 3 e i 4 anni diverse software house "tripla A" con sede in Europa sono state in procinto di siglare l'accordo che avrebbe consentito loro di sviluppare questo importante titolo destinato ad approdare nel 2022 su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.

Tale accordo, però, non venne mai chiuso in funzione di quelli che lo stesso direttore creativo di Ubisoft Massive descrive come "gli elevati standard qualitativi di chi stava conducendo le trattative per conto di James Cameron", il regista, produttore e detentore dei diritti per la serie cinematografica di Avatar. Nel raccontare l'accaduto, Polfeldt ricorda come una di queste software house, di cui preferisce non citare il nome, perse l'opportunità di sviluppare il nuovo gioco legato all'IP di Avatar poiché un loro dirigente si presentò alla riunione e chiese ai presenti se desiderassero consumare delle sostanze stupefacenti!

Prima di lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye trovate il nostro speciale su Avatar Frontiers of Pandora e la nextgen di Ubisoft, con tutti i dettagli sul nuovo kolossal a mondo aperto firmato dal team Massive.