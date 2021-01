Avatar di Ubisoft Massive: il gioco open world di Star Wars non influirà sullo sviluppo

L'amministratore delegato di Massive Entertainment, David Polfeldt, sull'annuncio del gioco open world di Star Wars per affermare che il progetto non avrà alcuna influenza sullo sviluppo del kolossal Ubisoft di Avatar.

Dalle colonne del blog ufficiale di Ubisoft, Polfeldt spiega che la software house svedese "si è preparata per molto tempo per gestire tutti i propri progetti dedicando ad essi uguale attenzione e amore. Dal momento che tutti i nostri team interno lavorano con il motore grafico Snowdrop, tutti i progetti traggono vantaggio dai progressi e dai successi conseguiti da ciascun gruppo di lavoro. E ovviamente, con una raccolta così straordinaria di progetti tripla A che convivono sotto lo stesso tetto, stiamo reclutando da tutto il mondo dei nuovi talenti e degli sviluppatori esperti che desiderano entrare a far parte dei nostri team".

Tornando al reveal del gioco Ubisoft Massive di Star Wars, il massimo rappresentante della sussidiaria europea di Ubi sottolinea come "cerchiamo sempre di collaborare con altri creatori per offrire ai giocatori esperienze memorabili e mondi incredibili in cui immergersi. Siamo concentrati su progetti che spingono al limite i confini dei giochi open world e l'immersione videoludica, e questa visione si adatta perfettamente agli universi di Avatar e Star Wars".

Per poter tuffarci nelle atmosfere aliene di questo progetto tripla A, però, bisognerà pazientare ancora a lungo: stando a quanto precisato qualche mese fa da Ubisoft, il lancio di Avatar non avverrà prima del 2022.