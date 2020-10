Avatar di Ubisoft Massive è stato rinviato, non uscirà prima del 2022

Dopo aver rinviato Far Cry 6 e Rainbow Six Quarantine al prossimo anno fiscale (al via il primo aprile 2021), Ubisoft ha spostato anche la finestra di lancio di Avatar, videogioco in sviluppo negli studi degli autori di The Division e The Division 2.

Il videogioco di Ubisoft Massive basato sul film di James Cameron è ora atteso tra aprile 2022 e marzo 2023, purtroppo non ci sono informazioni più precise in merito e una finestra di lancio più precisa non è stata fornita dal publisher. Nell'ultima conference call con gli azionisti, la casa francese ha annunciato il rinvio dei tre giochi citati, sono invece scomparsi dai radar Skull & Bones (tornerà a mostrarsi nel 2021) e Beyond Good & Evil 2, progetto segnato dal recente abbandono di Michel Ancel, il quale ha lasciato Ubisoft dopo ben 25 anni per seguire altri interessi personali.

La compagnia francese si è limitata a dichiarare che lo sviluppo di Beyond Good & Evil 2 procede bene ma anche in questo caso nulla è stato annunciato riguardo l'ipotetica finestra di lancio. Per l'imminente stagione natalizia il publisher transalpino punterà su Assassin's Creed Valhalla, Immortals Fenyx Rising e Watch Dogs Legion, tutti e tre disponibili al lancio anche su PlayStation 5 e Xbox Series X/S.