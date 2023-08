Città migliori per i videogiocatori: secondo uno studio, Avellino è al primo posto

Vi siete mai chiesti quali sono le città italiane migliori dal punto di vista di un videogiocatore? Un'azienda ha deciso di svolgere un'analisi per scoprire quali sono i luoghi più accoglienti per chi ama trascorrere il proprio tempo libero giocando ai videogames.

L'analisi, svolta da CasinoItaliani, ha tenuto in considerazione i seguenti fattori per poi fare una media e stilare una classifica: costo della vista, prezzo di 10GB di dati mobili, prezzo del wi-fi, costo medio dei pasti da asporto, velocità della connessione senza fili, quantità di negozi di videogiochi e opportunità di lavoro in ambito gaming.

Ecco di seguito la top 10 delle città italiane migliori per i videogiocatori:

Avellino Monza Como Milano/Cagliari Pisa Palermo Venezia Napoli Modena Torino

Secondo lo studio, il capoluogo campano si adatterebbe perfettamente alle esigenze di un videogiocatore pur non essendoci moltissime offerte di lavoro in ambito gaming, il costo della vita e la velocità della connessione sono molto più abbordabili di altre città nel resto d'Italia. Ad essersi invece aggiudicata l'ultima posizione in classifica è Bologna, che è del tutto prima di opportunità di lavoro per chi vorrebbe diventare un addetto al settore e vanta costi di vita piuttosto elevati, senza considerare che la velocità del wi-fi raggiunge solo gli 11Mbps.

Per chi non lo sapesse è proprio nella città emiliana che si svolge il Bologna Game Farm, che nel 2024 darà il via alla sua terza edizione.