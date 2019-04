Avellone su Knights of the Old Republic 3: avrebbe incluso gli antichi Signori dei Sith

Dopo la pubblicazione dei primi due capitoli di Knights of the Old Republic, molti Giocatori speravano che il mercato videoludico ne avrebbe accolto un terzo, andando così a costituire una trilogia videoludica a tema Star Wars.

Purtroppo, Knights of the Old Republic 3 non vide mai la luce, ma, a quanto pare, il team di Obsidian aveva già parecchie idee in merito al suo sviluppo. A discuterne è Chris Avellone, che, in occasione dell'evento Reboot Develop, ha discusso dell'argomento con il portale vg247.com. Quest'ultimo ha infatti confermato che il progetto era sempre stato immaginato dagli sviluppatori come una trilogia, e che dunque vi erano già alcune basi narrative preimpostate, che coinvolgevano il personaggio di Darth Revan.

In particolare, Avellone offre qualche dettaglio sulle minacce che i Giocatori avrebbero potuto affrontare in KOTOR 3. In particolare, sottolinea: "Il terzo gioco ti coinvolgeva, in quanto personaggio giocante, nel seguire Revan e successivamente affrontare gli antichissimi Signori dei Sith". Questi ultimi "[...] sarebbero stati dei mostri. Avrebbero avuto un livello di potere notevole, ma allo stesso tempo saresti stato in grado di approfondire la loro psicologia, le loro personalità, la loro storia [...]". I luoghi esplorati dal Giocatore avrebbero descritto l'impronta lasciata da questi ultimi in un "determinato mondo, sistema solare, o insieme di lune". "Sarebbe stato un modo epico e grandioso per terminare la trilogia", conclude Avellone.



Il gioco non ha infine mai visto la luce, ma Avellone ha avuto modo di tornare a lavorare sull'universo di Guerre Stellari, grazie a Star Wars: Jedi Fallen Order, la cui data d'uscita potrebbe essere trapelata nelle ultime ore, mentre la storia di Obsidian è proseguita, sino all'acquisizione dello Studio recentemente realizzata ma Microsoft.