Avengers 4: Gwyneth Paltrow svela uno spoiler in un video su Instagram

ha condiviso con i fan due video dal set di, sequel die attualmente in lavorazione. Nei video l'attrice annuncia l'attesa per essere chiamata sul set e soprattutto, svela un particolare inatteso sul film. Gli Avengers sono di nuovo sul grande schermo in due film, girati consecutivamente.

Nel video, prontamente eliminato qualche ora dopo, Gwyneth Paltrow indossa una tuta per il motion capture, svelando così d'indossare nel film l'armatura di Rescue.

Avengers: Infinity War arriverà nelle sale il 4 maggio 2018 mentre il secondo capitolo sarà distribuito un anno dopo, il 3 maggio 2019. Al momento la produzione è al lavoro sulla seconda parte, ancora senza un titolo. Entrambi i film sono diretti dai fratelli Anthony e Joe Russo, scritti da Christopher Markus e Stephen McFeely, con Jon Favreau produttore esecutivo.

Girati completamente in IMAX, i film vedranno nel cast Robert Downey Jr., Chris Evans, Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Scarlett Johansson, Jeremy Renner, Elizabeth Olsen, Paul Bettany, Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Bradley Cooper, Vin Diesel, Pom Klementieff, Karen Gillan, Benedict Cumberbatch, Tom Holland, Sebastian Stan, Chadwick Boseman, Paul Rudd, Cobie Smulders, Benedict Wong, Letitia Wright, Danai Gurira, Winstone Duke, Tom Hiddleston, Tessa Thompson, Benicio del Toro, Tom Vaughan-Lawlore e Josh Brolin. Gwyneth Paltrow tornerà nei panni di Pepper Potts.