Avengers: 5 giochi Marvel da recuperare aspettando il gioco Square-Enix

Tra poco meno di due ore andrà in onda l'evento War Table di Marvel's Avengers, durante il quale Square Enix e Crystal Dynamics ci mostreranno nuove scene di gameplay e ci aggiorneranno sullo sviluppo dell'attesa avventura dedicata ai Vendicatori.

A meno di sorprese, in ogni caso, Marvel's Avengers non arriverà sugli scaffali pima del 4 settembre. Abbiamo quindi un'intera estate a disposizione per giocare ad altro. Come possiamo prepararci all'arrivo degli eroi più potenti della Terra su console e PC? Semplice, giocando ai cinque migliori giochi Marvel attualmente in commercio!

Marvel's Spider-Man

Non possiamo non cominciare questa carrellata con Marvel's Spider-Man, universalmente riconosciuto come uno dei migliori giochi di supereroi di sempre. L'esclusiva per PlayStation 4 sviluppata da Insomniac Games ha dato il via ad un universo narrativo completamente nuovo, che verrà approfondito ulteriormente con Marvel's Spider-Man: Miles Morales per PS5. Il gioco eccelle per merito di una messa in scena di alto livello, un comparto tecnico di prim'ordine, un sistema di combattimento dinamico e animazioni estremamente curate, che rendono i viaggi tra i grattacieli di New York fluidi e allo stesso tempo appaganti per gli occhi. Se volete saperne di più, tra le nostre pagine trovate la recensione di Marvel's Spider-Man.

Lego Marvel's Avengers

Quale miglior modo di prepararsi ad un gioco con gli Avengers... di un gioco con gli Avengers declinato in salsa LEGO? LEGO Marvel's Avengers, contrariamente al nuovo titolo di Crystal Dynamics, permette ai giocatori di rivivere in maniera piuttosto fedele e in chiave ironica gli avvenimenti dei primi due film con i Vendicatori del Marvel Cinematic Universe. Ludicamente parlando propone l'ormai rodata formula delle produzioni su licenza dei mattoncini danesi, adatta ai più piccini (c'è anche la cooperativa locale) con decine di personaggi dotati di abilità uniche indispensabili per risolvere i puzzle all'interno dei livelli.

Lego Marvel Super Heroes 1 & 2

Rimaniamo in ambito LEGO ma raddoppiamo la dose con una coppia di giochi che, a differenza di Marvel's Avengers, abbracciano le meraviglie dell'open world e offrono delle storie originali che oltre ai Vendicatori coinvolgono anche altre decine e decine di personaggi della Casa delle Idee, come X-Men, i Fantastici 4 e chi più ne ha, più ne metta. La struttura a mondo aperto trasforma Lego Marvel Super Heroes 1 & 2 in dei veri e propri parchi di divertimento, dove si è liberi di dare sfogo alla propria immaginazione e dedicarsi a molteplici attività nei panni dei propri idoli mascherati.

Guardians of the Galaxy - The Telltale Series

Dopo The Walking Dead e Batman, anche i Guardiani della Galassia hanno ricevuto il trattamento Telltale con un'avventura narrativa originale in cinque episodi nella quale il corso della storia può essere influenzato dalle decisioni dei giocatori. In Guardians of the Galaxy - The Telltale Series i cinque strampalati eroi sono chiamati a viaggiare verso un lontano pianeta dei Kree per affrontare un nuovo terribile nemico, e al contempo compie una serie di ardue scelte dopo aver scoperto un manufatto dal potere inimmaginabile.

Deadpool

Chiudiamo la carrellata con Deadppol, un action qualitativamente non eccelso che tuttavia è riuscito a ritagliarsi un suo spazio - guadagnandosi persino una rimasterizzazione per le console dell'attuale generazione - per merito dell'indubbio carisma del "Mercenario Chiacchierone" e dell'umorismo, perlopiù nero, che permea l'intera produzione. Deadpool è un gioco che non ci sentiremmo mai di consigliare agli amanti degli action tecnici e raffinati, ma i meno esigenti e gli amanti del personaggio avranno ugualmente modo di divertirsi.