Avengers Damage Control, dietro le quinte del gioco VR Marvel

Marvel Games ha pubblicato un nuovo video dietro le quinte di Avengers Damage Control, esperienza in realtà virtuale dedicata ai Vendicatori e in arrivo al momento solo nelle sale giochi e in alcuni parchi di divertimento americani.

Ambientato dopo la fine degli eventi narrati in Avengers Endgame, in Damage Control vestiremo i panni di un nuovo membro dei Vendicatori, una recluta alle prese con alcuni temibili nemici. Gli sviluppatori confermano la possibilità di "interagire con alcuni popolari personaggi dell'universo Avengers", il gameplay propone fasi action alternate a sessioni shooter ed esplorative, sfruttando al massimo le potenzialità dei dispositivi VR abbinati ai cabinati arcade, senza le limitazioni della realtà virtuale "casalinga".

Al momento non ci sono notizie di un possibile approdo di Avengers Damage Control su PlayStation VR, HTC Vive o Oculus Rift ma considerando l'enorme popolarità del franchise non è escluso un adattamento per le piattaforme citate. Nessuna conferma anche per quanto riguarda l'arrivo nelle sale o nei parchi di divertimenti europei, allo stato attuale Damage Control sembra un'esperienza riservata ai soli giocatori americani.