Avengers: Infinity War, Deadpool 2 e Venom: le migliori news Cinema di ieri

Come sempre in questi ultimi giorni, il riepilogo delle news cinema conterrà una grande paragrafo dedicato alle ultime novità di, ma non tralasceremo da parte interessanti titoli come

Tutte le novità su Avengers: Infinity War dei fratelli Russo

Giornata ricca di approfondimenti monumentali, ieri, per l'attesissimo Avengers: Infinity War, partendo dai nuovi scatti dedicati ai vendicatori e al rumor sulla presenza del villain Mephisto. Da Empire anche una lunga descrizione di diverse scene del crossover, oltre a svariate dichiarazioni dei Russo. Sempre grazie al magazine inglese, poi, sono giunte novità sulle potenziali vittime di Thanos e su Occhio di Falco, ma la due bombe riguardano in realtà Avengers 4, dato che sarà un film completamente differente da Infinity War e sarà l'ultimo cinecomic del MCU interpretato da Chris Evans nei panni di Captain America.



Il nuovo trailer di Deadpool 2

Niente Bob Ross o modellini con giocattoli, questa volta, perché la 20th Century Fox ha finalmente rilasciato un full trailer ufficiale e normale di Deadpool 2 con Ryan Reynolds. Nel nuovo footage abbiamo potuto ammirare i componenti della X-Force, alcuni ancora misteriosi, e quello che sembra sarà il villain, Cable, interpretato da un minacciosissimo Josh Brolin, anche se siamo certi che a un certo punto si unirà al Mercanario Chiacchierone e alla sua banda di "mutanti dalla moralità elastica" per fermare una minaccia ben più grande. Tono e battute sono assolutamente incredibili!



Rivelata l'intera trama di Venom?

Dopo il primo trailer ufficiale di Venom era più o meno chiaro come il film rated-r diretto da Ruben Fleischer con protagonista Tom Hardy avrebbe dedicato poco screen-time al Simbionte alieno, e dalla presunta trama completa del film finita in rete sembrerebbe proprio così. A riportarla CBM, ma vi ricordiamo di prenderla cum grano salis, con le dovuto precauzioni, non essendoci alcuna conferma.



Star Wars: Episodio IX "all out war"!

Nel corso della conferenza all'Awsome Con, John Boyega ha avuto modo di parlare in modo approfondito del prossimo Star Wars: Episodio IX, rivelando che sarà "in assoluto un film di guerra" per il quale dovrà "cominciare a prepararsi il primo possibile". Con un'uscita prevista a dicembre 2019 e una lunga fase di post-produzione ed eventuali reshooting, il terzo capitolo della nuova trilogia diretto da J.J. Abrams comincerà le riprese "il prossimo luglio".



John Wick 3 sarà in parte ambientato in Giappone

Partiranno il prossimo mese le riprese dell'attesissimo John Wick: Chapter 3, nuovamente diretto da Chad Stahelski e con protagonista Keanu Reeves, e sembra che parte della storia sarà ambientato in Giappone. L'antagonista principale del nuovo film sarà infatti interpretato da Hiroyuki Sanada, e come riporta Omega Underground parte delle location sarebbero state scelti in diverse città del Giappone, oltre che in Spagna, a Montreal, in Canada, e a Gerusalemme. Un viaggio più internazionale del precedente capitolo, ambientato in Italia e a New York, che non vediamo l'ora di potere ammirare al cinema.