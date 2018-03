Avengers: Infinity War, Fonzo e Shazam: le migliori news Cinema di ieri

Lunedì ricco di novità, quello di ieri, specie legate ad alcuni dei più attesi titoli del momento, partendo dafino ae aldi, senza dimenticarci il triste e inaspettato addio a, storica voce italiana deldi

Groot Teenager nel nuovo spot di Avengers: Infinity War

Manca ormai meno di una mese all'arrivo nelle sale italiane dell'attesissimo Avengers: Infinity War dei fratelli Russo, ma ieri la campagna promozionale del crossover MCU ci ha regalato un nuovo spot ufficiale del film che ci ha mostrato un'occhiata ravvicinata a Groot, adesso nella sua versione teenager e non più Baby come in Guardiani della Galassia Vol. 2. Lo vediamo così occupato a rispondere male a Peter Quill e a tenersi occupato con lo smartphone, esattamente come la generazione di adolescenti di oggi.



Tom Hardy è Al Capone nella prima foto di Fonzo

Dopo una pausa obbligata di tre anni dovuta al suo fallimentare Fantastic Four, il controverso Josh Trank sta ora tornando nelle sale con Fonzo, biopic dedicato agli ultimi anni di vita in carcere di Al Capone, famigerato boss mafioso italo-americano. A vestire i panni del personaggi ci sarà il grande Tom Hardy, che ieri ha condiviso tramite il suo profilo Instagram la prima foto dal set, dove lo vediamo nei panni di Capone su di una sedia. Arriveranno presto le prime immagini ufficiali.



Un cameo di Superman in Shazam?

Il rumor gira ormai in rete da diverso tempo, ma sembra che ieri la manager di Henry Cavill sia intervenuto via Twitter per stuzzicare nuovamente i fan sul possibile cameo di Superman nell'atteso Shazam! di David F. Sandberg, in uscita nell'aprile del 2019. La solleticatina agli appassionati è avvenuta tramite una foto che vede in penombra lei e Cavill, sul set di un film e la didascalia "chi è quest'uomo? di cosa stiamo parlando? dopo mi ringrazierete". Speriamo di farlo.



Dettagli sulla trama di Solo: A Star Wars Story

A due mesi di distanza dalla release ufficiale di Solo: A Star Wars Story di Ron Howard, ieri sono usciti online nuovi e interessanti dettagli sulla trama del secondo spin-off di Star Wars grazie alla descrizione dei giocattoli ufficiali in uscita. Sappiamo ci sarà una rapina al treno sul pianeta Vandor che Qi'ra (Emilia Clarke) potrebbe essere in qualche modo legata al villain del film, Enfys Nest.



Addio a Fabrizio Frizzi

Nelle notte tra il 25 e il 26 marzo si è spento all'Ospedale Sant'Andrea di Roma il noto conduttore televisivo Fabrizio Frizzi, famoso e amato anche nel mondo del cinema per aver prestato la sua voce al Woody di Toy Story, che per il quarto capitolo di troverà orfano del suo storico doppiatore. Lo scorso ottobre 2017 Frizzi fu colpito da un'ischemia e tornò a lavoro dopo un paio di mesi, continuando a seguire una terapia specifica per prevenire ulteriori complicazioni. Purtroppo però non ce l'ha fatta, spegnendosi a soli 60 anni a causa di un'improvvisa emorragia cerebrale.