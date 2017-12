Avengers Infinity War: in arrivo nuovi costumi a tema per Marvel vs Capcom Infinite

Per festeggiare la pubblicazione dell'attesissimo trailer diha da poco annunciato due nuovi pacchetti di costumi in arrivo per Marvel vs Capcom Infinite, denominati

I nuovi costumi saranno disponibili a partire da martedì 5 dicembre, e potranno essere acquistati singolarmente al prezzo di 3,99 euro cadauno,oppure ottenuti tramite il Premium Costume Pass. Nel dettaglio, il Stone Seekers Costume Pack conterrà nuovi outfit per Spider-Man, Ultron, Thanos, Jedah, Frank West e Haggar, mentre il Cosmic Crusaders Costume Pack donerà un nuovo aspetto a Rocket Raccoon, Gamora, Nova, X, Zero e Strider Hiryu.



Per l'occasione, il publisher giapponese ha pubblicato un video che mostra i nuovi costumi nel dettaglio. Thanos, in particolare, avrà lo stesso aspetto visto nel recente trailer di Avengers Infinity War, il nuovo film degli Avengers in uscita ad aprile 2018. Il video promozionale del film è stato pubblicato nella giornata di mercoledì 29 novembre riscuotendo un enorme successo, diventando il trailer più visto della storia con oltre 230 milioni di visualizzazioni in 24 ore, superando il precedente record di IT (197 milioni).



Non è escluso che Capcom voglia cavalcare l'onda di questo successo pubblicando nuovi Costume Pack per Marvel vs Capcom Infinite con gli outfit e i costumi del nuovo lungometraggio degli Avengers, probabilmente ne sapremo di più all'inizio del 2018, quando la compagnia giapponese svelerà i prossimi contenuti in arrivo per il suo picchiaduro. Il gioco, uscito lo scorso mese di settembre su PC, PlayStation 4 e Xbox One, si appresta a raggiungere quota un milione di copie distribuite in tutto il mondo.