Avengers: Infinity War, Ready Player One e Aquaman: le migliori news cinema di ieri

Ieri è stata una giornata piena zeppa di notizie su Avengers: Infinity War . Con l'uscita del nuovo trailer, sono state molte le novità riguardanti la pellicola dei, a partire dal poster ufficiale. Nonostante le attenzioni "Avengers centriche", anche news riguardantihanno trovato spazio per emergere.

Il nuovo, spettacolare trailer di Avengers: Infinity War La fine ha inizio nel secondo, intenso trailer di Avengers: Infinity War rilasciato ieri per somma gioia dei fan del Marvel Cinematic Universe. Un trailer serrato e costellato di elementi davvero significativi, presi di peso dal mondo dei comics. Elementi che non hanno fatto altro che aumentare l'hype per questa pellicola che si preannuncia sempre più epica. Restando in argomento Avengers: Infinity War, le reazioni dei fan non hanno tardato ad arrivare, e sono state pressoché unanimi nel definire quanto visto spettacolare. Oltre al trailer, Disney ha anche rilasciato il poster ufficiale del film, colorato e stracolmo di personaggi, poster accostabile a quelli rilasciati da Fandango sempre nella giornata di ieri.

Inoltre, alcuni membri del cast di Avengers: Infinty War hanno affermato che il film, oltre portare nei cinema una sana dose di spettacolarità, farà piangere gli spettatori. Da tempo si parla di chi morirà in questo terzo (quarto?) film corale, e il 27 Aprile scopriremo tristemente di chi si tratta. In aggiunta ai commenti del cast, anche i due registi del lungometraggio, Joe e Anthony Russo, hanno rilasciato qualche dichiarazione inerente i Guardiani della Galassia. I Fratelli Russo hanno affermato che il gruppo di eroi spaziali si presenterà ancora più unito, e che il tempo trascorso non ha fatto altro che cementare il loro cameratismo.

Ma se sul lato Avengers le notizie sono ottime, lo sono meno quelle riguardanti Captain Marvel. La pellicola ha perso DeWanda Wise, che avrebbe dovuto interpretare uno dei ruoli principali nel film, a causa di impegni presi in precedenza dall'attrice. Ora si dovrà correre velocemente ai ripari e chissà chi salirà a bordo del nuovo stand-alone Marvel. Intanto, una strepitosa fan art ha immaginato Scott Eastwood nei panni di un altro personaggio della Casa delle Idee, Wolverine, e l'immagine pubblicizza molto bene l'attore per il ruolo.

Il meraviglioso poster IMAX di Ready Player One Passando all'altro protagonista della giornata di ieri, Anche Ready Player One ha rilasciato un nuovo poster per la versione IMAX dell'opera: un ipnotico caleidoscopio di rosa e blu che incanta e omaggia visivamente gli anni '80. Oltre al nuovo poster, Ready Player One ha reso disponibile anche il tema principale composto da Alan Silvestri che riporta alla mente molte delle pellicole dirette da Steven Spielberg. Quest'ultimo ha anche rivelato il motivo per cui non ci sarà alcun riferimento a Star Wars nel film, ed è veramente molto semplice: La Disney non lo ha permesso.

L'interprete di Black Manta in Aquaman si è detto soddisfatto del film Yahya Abdul-Mateen II, l'interprete di Black Manta nella prossima pellicola DC Aquaman, ha affermato che la parte di film che ha avuto la possibilità di visionare lo ha lasciato soddisfatto. Una buona notizia per il lungometraggio stand alone diretta da James Wan, il quale ha anche trovato un produttore per il suo prossimo horror. Wan produrrà insieme a Netflix l'adattamento del romanzo young adult There's Someone Inside Your House. Per concludere, tornando in tema DC la regista di Nelle Pieghe del Tempo, Ava DuVernay, che era in trattativa per dirigere un adattamento cinematografico di New Gods, ieri ha omaggiato il creatore di questi ultimi, il "Re" Jack Kirby.