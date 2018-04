Avengers: Infinity War, Shazam! e Black Panther tra le migliori news Cinema del weekend

Weekend ricco di novità, soprattutto in ambito cinecomic, che come sappiamo è forse il genere più in voga del momento e proficuo per i grandi studios. Partendo così da Avengers: Infinity War, passando per Shazam! e fino al sorprendente Black Panther, cominciamo il recap del weeked.

Nuovo spot di Avengers: Infinity War e sfogo della Saldana

Due settimane ci separano ormai dall'uscita nelle sale dell'attesissimo Avengers: Infinity War dei fratelli Russo, ma la Marvel continua la sua martellante campagna promozionale, che ieri ci ha regalato un nuovo, adrenalinico spot ufficiale del crossover. In aggiunto, la bella e brava Zoe Saldana si è voluta scagliare contro i detrattori dei cinecomic, rivelando come nel settore molti addetti ai lavori (compresi attori o registi) considerino il genere "una perdita di tempo, senza però tenere conto del sorriso che si regala ai bambini, che amano in realtà il mondo dei supereroi".



Video dal set di Shazam! con Asher Angel

Finora abbiamo avuto modo di ammirare delle immagini e dei video dal set di Shazam! che vedevano protagonisti Zachary Levi nei panni dell'eroe titolare e Mark Strong in quelli del villain, ma ecco che ieri la star Asher Angel, che interpreta nel film il giovane Billy Batson, ha condiviso via social un video che lo mostra in un divertente siparietto con una collega, davvero "spaventoso". Vedere per ridere.



Black Panther è il terzo film più redditizio della storia del cinema!

Superando gli incassi di Titanic in patria, il sorprendente Black Panther è riuscito a posizionarsi al terzo posto della classifica dei film più redditizi della storia del cinema. Il totale in patria, infatti, è di 665 milioni, dietro solamente a Star Wars: Il risveglio della Forza (936.7 milioni) e Avatar (760.5 milioni). Il cinecomic di Ryan Coogler, nel mondo, viaggia invece sul miliardo e 299 milioni di dollari. Una cifra assolutamente impressionante.



Il nuovo film di Alfonso Cuaron sarà distribuito da Netflix

L'ottimo Alfonso Cuaron manca dalle scene sin dal 2013, anno d'uscita nelle sale del bel Gravity con George Clooney e Sandra Bullock, ma a quanto pare è pronto a tornare prima di quanto pensiamo. Il suo nuovo film, Roma, sarà infatti distribuito da Netflix e doveva essere presentato al prossimo Festival di Cannes, anteprima invece cancellata a causa delle nuove regole dell'evento. Su Roma, però, sappiamo ancora pochissimo, se non che sarà ambientato in Messico e la fotografia sarà curata dall'amico e collega Emmanuel Lubezki. Cuaron stesso ha dichiarato che Roma è stato "il suo giubbotto di salvataggio" e che "a causa della natura del progetto la post-produzione è stata molto lunga, di svariati mesi". Siamo curiosissimi di capire cosa ci riserverà.