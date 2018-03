Avengers: Infinity War, Solo e il ricordo di Hawking: le migliori news cinema di ieri

Giornata piena di news sul mondo supereroistico quella di ieri. Come spesso capita i questi giorni, sono uscite notizie inerenti Avengers: Infinity War e il decimo anniversario del. Oltre a ciò, anche altri cinecomic sono stati protagonisti di alcune news, così come i messaggi in ricordo del fisico

Thanos e l'Ordine Nero nel nuovo promo poster di Avengers: Infinity War Ieri è stato rilasciato un nuovo poster promozionale di Avengers: Infinty War in cui è possibile ammirare il terribile Ordine Nero di Thanos e alcuni degli Avengers come Iron Man, Spider-Man (o Iron-Spider) e Black Panther. La pellicola stand alone di quest'ultimo è reduce da un grande successo al box office internazionale, avendo incassato più di 1,1 miliardi di dollari. Il Marvel Cinematic Universe, dopo 10 anni, riscuote ancora consensi dunque, e in occasione del decennale, la catena di cinema statunitensi AMC trasmetterà tutti e 18 i film del MCU in una supermaratona. Oltre a ciò, Marvel Studios in collaborazione con IMAX, ha rilasciato un video per festeggiare sia i dieci anni dell'universo supereroistico condiviso sia il decennale della tecnologia IMAX.

Tom Holland vorrebbe vedere Spider-Man e Shuri di Black Panther interagire In una recente intervista con EW in merito ad Avengers: Infinty War, all'attore Tom Holland è stato chiesto qualcosa sul film e sul Wakanda. L'attore ha prontamente risposto che Spider-Man interagirà con molti personaggi e che in futuro gli piacerebbe avere un incontro con Shuri di Black Panther. Sempre in tema Spider-Man, un rumor ritenuto attendibile sembra confermare che il regista Spike Lee sarà al timone dello spin-off Sony Nightwatch.

Le riprese aggiuntive di Deadpool 2 aumenteranno il tempo su schermo di Cable e Domino All'inizio del mese, Josh Brolin aveva affermato che sarebbe stato presto impegnato nelle riprese aggiuntive di Deadpool 2. Questa notizia aveva fatto tremare i fan, ma pare che gli ultimi test screening abbiano rivelato che il pubblico vuole più Cable e più Domino. A rivelare il parere del pubblico è stato Steve Weintraub di Collider, che ha indagato sulle recenti voci che dipingevano il film come disastroso. Sempre in tema di riprese, pare proprio che quelle di Flashpoint inizieranno molto presto in Canada.

I nuovi poster dello spin-off di Star Wars Solo Ieri la Disney ha rilasciato nuovi poster per Solo, spin-off di Star Wars con protagonista un giovane Han Solo. I poster sono giunti dopo delle accuse di plagio su un precedente poster rilasciato online nei giorni scorsi. Restando in argomento Star Wars, sembra che l'edizione Blu-ray di Star Wars: Gli Ultimi Jedi avrà un contenuto bonus davvero molto particolare, in quanto sarà totalmente incentrato sulla musica.

Eddie Redmayne e Hollywood ricordano il fisico Stephen Howaking Il premio Oscar per La Teoria del Tutto Eddie Redmayne ha ricordato il fisico Stephen Hawking, scomparso ieri all'età di 76 anni. L'attore aveva interpretato Hawking, ruolo che gli è valso l'Oscar, e ha affermato che il mondo ha perso una mente veramente bella, uno scienziato sorprendente e l'uomo più divertente che avesse mai avuto il piacere di incontrare, e che il suo amore e i suoi pensieri vanno alla sua straordinaria famiglia. Oltre a Redmayne, tutta Hollywood ha inviato il proprio messaggio di cordoglio per la scomparsa di una delle menti più geniali che il mondo abbia mai conosciuto.