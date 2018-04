Avengers Infinity War: Thanos e i Vendicatori protagonisti di un trailer stile JRPG 16-bit

Avengers Infinity War è già uscito in Europa e Nord America ma arriverà nelle sale cinematografiche giapponesi solamente domani, venerdì 27 aprile, per l'occasione Disney Japan ha pubblicato un trailer del nuovo film Marvel in stile JRPG 16-bit.

Il filmato mostra l'arrivo di Thanos sulla Terra per dare la caccia alle Gemme dell'Infinito ma sulla sua strada arrivano i Vendicatori: obiettivo, fermare l'agguerrito Titano, pronto a tutto pur di raggiungere il suo obiettivo. Il trailer si caratterizza per uno stile grafico a 16-bit che ricorda quello dei JRPG per Super Nintendo come Chrono Trigger, Final Fantasy VI, Dragon Quest e Secret of Mana, solamente per citarne alcuni.

Un curioso crossover a tema videogiochi per uno dei film più attesi dell'anno, già diventato il secondo film più coso di tutti i tempi e sicuramente destinato a incassi record al Box Office mondiale. Ricordiamo che è ora disponibile anche il DLC Marvel Avengers Infinity War per LEGO Marvel Super Heroes 2, in vendita a 2.99 euro, il contenuto aggiuntivo include i personaggi del film e un nuovo livello.

Per saperne di più vi rimandiamo alla nostra recensione di Avengers Infinity War e alle immagini e i commenti dall'anteprima stampa di Milano. Avete già visto il nuovo film dei Vendicatori Marvel? Sapevate che il regista James Cameron si è scagliato recentemente contro "fenomeno Avengers?"