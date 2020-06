Avengers: nuovo filmato per il vecchio tie-in THQ in prima persona, ormai cancellato

Come qualcuno di voi ricorderà, THQ era al lavoro su un gioco dedicato agli Avengers che non ha purtroppo raggiunto gli scaffali subendo una cancellazione nel lontano 2011. Sembra però che un filmato di gameplay del gioco abbia fatto capolino sul web, permettendoci di dare uno sguardo al titolo in prima persona dedicato agli eroi Marvel.

Dando un'occhiata al filmato, che mostra un gioco incompleto per quello che riguarda le ambientazioni e i nemici ma in uno stadio di sviluppo avanzato per i modelli dei protagonisti e relative animazioni, il gameplay sembra essere molto simile a quanto visto in Overwatch. Ogni eroe ha infatti un attacco di base e una serie di abilità che richiedono un'attesa di una manciata di secondi tra un utilizzo e l'altro. Nel video possiamo vedere Iron Man, Thor, Hulk e Captain America, ciascuno dotato di attacchi, abilità e sistema di movimento diversi. Per una manciata di secondi è si intravedono anche i menu di gioco, grazie ai quali possiamo apprezzare alcune opzioni legate alla selezione del livello e il modello del Dio del Tuono.

Prima di lasciarvi al video, vi ricordiamo che il prossimo 24 giugno 2020 si terrà un evento in streaming dedicato al gameplay di Marvel's Avengers, l'atteso titolo multiplayer in arrivo il prossimo settembre su PlayStation 4, Xbox One, Google Stadia e PC.