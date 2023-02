Avengers, uniti: il Captain America di Sam Wilson sbarca su Fortnite con una nuova eroina

Gli sviluppatori di Fortnite, battle royale disponibile in forma gratuita su tutte le maggiori piattaforme, hanno finalmente confermato i nuovi volti disponibili nel roster del gioco sotto forma di veste estetica. Stiamo parlando del Captain America di Sam Wilson e di Stella Lucente.

Il nuovo volto degli Stati Uniti è accompagnato dall'iconico scudo in vibranio del Cap di Chris Evans, che su Fortnite fungerà contemporaneamente sia da piccone che da dorso decorativo. Nel negozio sarà inoltre possibile acquistare il deltaplano Ali di Falcon EXO-7, ricreato dal Design Group del Wakanda.

Stella Lucente è invece la nuova e coloratissima eroina del gioco. Il personaggio, rivela Epic, presenta diversi outfit alternativi che vi permetteranno di abbinare gli accessori estetici in base alle vostre preferenze; lo Scudo di Stella in dotazione, come nel caso precedente, avrà la duplice funzione di piccone e dorso decorativo.

I personaggi potranno essere acquistati sia singolarmente che in coppia attraverso il pack Capitan America e la Stella lucente, il quale vi garantirà il possesso della nuova schermata di caricamento di Fortnite a tema supereroistico. Ma le sorprese per i fan di Fortnite non finiscono qui.

Lo spray “Hamster Cabbie”, aggiunto col più recente aggiornamento del gioco, ha suggerito di un possibile crossover Fortnite x Overwatch a causa dei richiami al personaggio di Hammond, personaggio dello sparatutto di Blizzard.

Epic ha infine confermato ufficialmente che la Season 2 dell'attuale capitolo di Fortnite arriverà l'8 marzo e non più il 10, come precedentemente comunicato.