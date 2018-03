Avete bisogno di un nuovo dock per Switch? Che ne pensate di uno a forma di GameCube?

I modder del gruppoci presentano questo meraviglioso dock per, creato usando come base un vecchio. Che ne dite? Ha il suo stile, non trovate?

Il dock per Nintendo Switch incluso nella confezione di vendita è anonimo, si sa, ed in alcuni casi può anche arrivare a graffiare lo schermo della console. Ma a questo i ragazzi di Rated-E Mods hanno una soluzione piena di stile, certo non adatta a tutti ma che sicuramente farà gola a molti videogiocatori fan della casa nipponica.

Come potete vedere nel video, questi modder sono partiti da un vecchio GameCube, dotato del relativo controller, e con un po' di passaggi sono riusciti a creare un dock in cui inserire Switch. Ovviamente il controller per Gamecube è completamente funzionante! Inoltre l'alloggio in cui inserire la console è realizzato con una stampante 3D: viva le nuove tecnologie, ma anche l'ingegno e la manualità!