AVGN 1&2 Deluxe: in arrivo su PlayStation e Xbox le avventure di Angry Video Game Nerd

Dopo essersi premurati di lanciare su Switch la prima delle remaster console di Angry Video Game Nerd 1&2, i ragazzi di FreakZone Games confezionano un video per annunciare l'arrivo a breve di AVGN 1&2 Deluxe su PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.

La riedizione per sistemi PlayStation e Xbox del progetto di Angry Video Game Nerd Adventures vantetà un comparto grafico più evoluto, un'esperienza di gioco più fluida e, ciò che più conta, tutto lo sfrenato citazionismo che ha permeato i platform originari e l'intera opera creativa del Nerd più famoso della rete.

Oltre alla satira videoludica che caratterizza lo show di James "AVGN" Rolfe, le edizioni Deluxe delle sue avventure proporranno tutti gli scenari della prima e della seconda avventura, con livelli che attingono a piene mani dalla tradizione dei metroidvania e degli action a scorrimento di fine anni '80 per trasporre il tutto in una colorata dimensione dalla grafica pixel-art in 16-bit.

Per farvi un'idea più compiuta delle bizzarri avventure da dover vivere in questa collezione dedicata ad Angry Video Game Nerd, vi basta ammirare l'ultimo trailer proposto da FreakZone per fissare al prossimo 19 marzo l'arrivo di AVGN 1&2 Deluxe su console PlayStation e Xbox.