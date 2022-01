Avowed, nuovo acquisto per il team: veterano di Mass Effect passa a Obsidian

Mentre lavora per dare forma ad Avowed e The Outer World 2 in Unreal Engine 5, il team di Obsidian amplia i propri confini con un'interessante nuova assunzione.

La software house ha infatti accolto tra le proprie fila un veterano dell'industria videoludica, con oltre un decennio di esperienza nell'ambito dello sviluppo di giochi AAA. Stiamo parlando di Ryan Warden, che ha confermato il suo nuovo incarico tramite il proprio profilo LinkedIn. Sulla piattaforma social, il professionista comunica di essere entrato a far parte di Obsidian con l'inizio del 2022, per rivestire presso il team Microsoft il ruolo di Direttore della Produzione per Avowed.

Il misterioso RPG accoglie dunque a bordo Ryan Warden, che vanta trascorsi di prestigio nel settore videoludico. Quest'ultimo approda infatti a Obsidian dopo oltre sei anni di impiego presso Riot Games, dove si è occupato di League of Legends e Legends of Runeterra, in qualità di Produttore. Ancora prima, Warden ha militato in BioWare per la bellezza di undici anni, seguendo la realizzazione di tutti i capitoli della serie Mass Effect esorditi tra 2004 e 2014. Presso il team, il Producer ha inoltre seguito la realizzazione di Dragon Age: Inquisition.



Insomma, un vero e proprio veterano del mondo RPG si unisce a Obsidian, mentre i rumor suggeriscono che Avowed potrebbe rivelarsi uno Skyrim 'più vivace': siete curiosi di vedere l'esclusiva Microsoft in azione?