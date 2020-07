Avowed: annunciato il nuovo RPG di Obsidian Entertainment

Tra gli annunci arrivati nel corso dell'evento dedicato ai giochi Xbox Series X è arrivato anche quello di Avowed, il nuovo progetto di Obsidian, uno dei team che fa ora parte degli Xbox Game Studios.

Avowed è un gioco di ruolo in prima persona ambientato in un mondo fantasy che prende il nome di Eora. Il filmato d'annuncio del gioco ci permette di dare una prima occhiata alle ambientazioni che faranno fa sfondo all'avventura, all'interno delle quali sembra esserci un conflitto tra umani e non morti. Il trailer si chiude poi con quella che sembra essere una brevissima sequenza di gameplay, dal momento che la telecamera passa in prima persona con il protagonista che impugna nella mano destra una spada la cui lama presenta delle strane incisioni e può utilizzare degli incantesimi con la mano sinistra.

Al momento non sappiamo quale sarà il periodo d'uscita del gioco, che come confermato da Microsoft arriverà al lancio nel catalogo di Xbox Game Pass. È inoltre probabile che il gioco sia in dirittura d'arrivo solo su Xbox Series X e PC, dal momento che il gioco non arriverà in tempi brevi.

