Avowed: in arrivo tanti nuovi dettagli sul gameplay mostrato all'Xbox Developer Direct

Avowed è stato uno dei tanti protagonisti dell'Xbox Developer Direct 2024, l'evento del colosso di Redmond che si è da poco concluso. Al termine della trasmissione, il sito ufficiale di Xbox ha accolto un nuovo post che svela l'arrivo di ulteriori dettagli sul gioco.

Ecco di seguito il messaggio che si può leggere su Xbox Wire nella sezione dedicata ad Avowed:

"Ti invitiamo a sintonizzarti, lunedì 22 gennaio, sul canale Podcast Xbox per un'intervista esclusiva con Carrie e Gabe con ulteriori approfondimenti sul titolo."

Come potete leggere dall'estratto del post, gli sviluppatori di Obsidian Entertainment prenderanno parte al prossimo Podcast Xbox che si terrà lunedì 22 gennaio 2024. Nel corso dell'episodio, i due membri del team di sviluppo sveleranno nuovi dettagli inerenti alle sequenze di gameplay che sono state mostrate durante l'Xbox Developer Direct 2024 e, molto probabilmente, commenteranno in tempo reale il filmato. Si tratta quindi di un'occasione preziosa per tutti i videogiocatori che sono curiosi di saperne di più su questo gioco di ruolo in prima persona ambientato in un mondo fantasy.

In attesa di scoprire la data d'uscita del gioco, che arriverà nel corso dell'autunno del 2024, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate il nuovo video gameplay di Avowed.