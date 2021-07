Avowed: il nome in codice dell'RPG di Obsidian è 'Project Alabama'

Pur essendo stato mostrato molto poco del gioco, Avowed è tra i titoli che più hanno catturato l'attenzione dei fan Xbox. Obsidian Entertainment è tra le software house più capaci in quanto a giochi di ruolo, ed è lecito dunque attendere con ansia il primo gameplay reveal di questo nuovo progetto.

La spasmodica attesa dei giocatori ha spinto alcuni di essi ad andare a spulciare tra i meandri del sito ufficiale di Avowed, e a fare una scoperta curiosa sull'RPG. Come evidenziato da una stringa di codice di una clip presente sul portale, Avowed è internamente conosciuto con il nome di Project Alabama.

Il titolo che Obsidian ha affibbiato al suo progetto potrebbe far partire le immediate speculazioni sull'ambientazione del gioco, che pur si presenta come un'avventura di stampo fantasy. Tuttavia è bene ricordare come sia tradizione dello studio quella di accostare i nomi degli Stati americani ai propri progetti videoludici, quando sono ancora in fase di sviluppo. Ad esempio, Pillars of Eternity 2 era conosciuto internamente come Project Louisiana (in tanti speravano si trattasse di un ipotetico Fallout: New Orleans), mentre The Outer Worlds è nato come Project Indiana e Grounded come Project Maine. Con questo in mente ci teniamo distanti da possibili speculazioni, ma chissà che il titolo non possa prendere anche solo vagamente ispirazione dagli scenari degli Stati Uniti meridionali.

Dopo aver saltato l'E3 2021, Obsidian ha promesso presto novità su Avowed. Phil Spencer ha recentemente dichiarato che ad Obsidian sarà concesso tutto il tempo necessario affinché Avowed diventi il loro miglior gioco di sempre. Il leader di Xbox ha inoltre precisato che il ruolistico avrà una sua ben precisa personalità che lo distanzierà da The Elder Scrolls di Bethesda.