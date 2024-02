Avowed e le critiche al combat system: Obsidian ascolta la community e promette migliorie

Nel corso di un intervento di Carrie Patel ai microfoni del podcast di itmeJP, la direttrice del nuovo GDR di Obsidian Entertainment si è riallacciata alle scene mostrate nel video gameplay esteso di Avowed per discutere delle migliorie che il team intende apportare nel combat system.

L'esponente del team di sviluppo interno a Obsidian che sta dando forma alla prossima, ambiziosa avventura ruolistica di Microsoft prende spunto proprio dalle scene di gameplay ammirate nella sequenza estesa del Deep Dive dell'Xbox Developer Direct per rassicurare chi è rimasto deluso dal sistema di combattimento.

"L'accoglienza che abbiamo ricevuto con il nuovo video di Avowed è stata grandiosa", esordisce Patel prima di sottolineare come "abbiamo ricevuto tanti feedback dalla community, e se c'è una cosa incoraggiante è che si tratta di suggerimenti per interventi e migliorie sui quali stavamo già lavorando attivamente. Ci riferiamo ad esempio al combat system e alla sensazione restituita da ogni colpo. Lo sappiamo, fidatevi di noi, ci stiamo lavorando".

Per il lancio di Avowed, previsto nell'autunno di quest'anno su PC e in esclusiva console (strategie multipiattaforma di Microsoft permettendo) su Xbox Series X|S con approdo immediato nel Game Pass, avremo quindi modo di sperimentare un sistema di combattimento più responsivo e con un maggiore 'impatto' nei colpi inferti ai nemici. Sapevate inoltre che, per stessa ammissione di Obsidian, Avowed somiglierà più a Fallout New Vegas che a Skyrim?