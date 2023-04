Avowed: dopo Diablo 4, Superseed Studios sta lavorando alle cutscene dell'RPG Xbox

Oltre aver accolto la narrative designer di Pentiment, Avowed, l'atteso RPG in via di sviluppo presso Obsidian Entertainment, si avvale della collaborazione di Superseed Studios, una compagnia esperta nella realizzazione di scene di intermezzo videoludiche.

La notizia giunge direttamente dal profilo Linkedin di Hans Carrasco, un character animator di Superseed Studios. Le poche informazioni condivise ci confermano che la compagnia ha stretto una collaborazione con Obsidian per curare le scene di intermezzo e le animazioni del gioco di ruolo fantasy atteso su PC Windows e console Xbox Series X|S.

Tra i principali lavori passati di Superseed troviamo una produzione particolarmente importante come Diablo 4, nuovo capitolo della serie Blizzard prossimo all'uscita che come da tradizione offrirà spettacolari scene di intermezzo. Tra gli altri giochi a cui lo studio di animazione si è dedicato abbiamo anche Oddworld Soulstorm, Brawl Stars, Fortnite e altri ancora. Interessante notare infine come Superseed sia parallelamente impegnata su un'esclusiva Microsoft non ancora annunciata ufficialmente.

In assenza di una comunicazione attiva da parte di Obsidian e di Microsoft, dobbiamo acconentarci di questi piccoli dettagli riguardanti l'intrigante Avowed. Dopo l'annuncio in pompa magna il GDR è rimasto celato nell'ombra per molti mesi, ma la speranza comune è che il titolo possa finalmente essere messo in mostra all'Xbox Showcase che si terrà l'11 giugno.