Avowed ha subito un downgrade grafico? Obsidian ammette il cambio di stile

L'Xbox Showcase dell'11 giugno ha visto anche il ritorno di Avowed con un nuovo trailer che, oltre a darci un assaggio del gameplay, ci ha confermato l'uscita dell'Action/RPG di Obsidian Entertainment nel corso del 2024. A far parlare, però, è anche il suo lato tecnico.

Subito dopo la presentazione in molti hanno fatto notare come Avowed sembra essere andato incontro ad un downgrade grafico rispetto a quanto mostrato del gioco in passato, che appariva più realistico rispetto a quanto visto durante l'ultimo evento Xbox. Le differenze sono state messe in evidenzia confrontando alcune immagini del precedente trailer con quello nuovo: forse più che di downgrade in senso stretto la sensazione è che Obsidian abbia sensibilmente cambiato stile visivo, con textures dallo stile dipinto a mano volto a richiamare l'impostazione visiva e le atmosfere di altre produzioni dello studio, come ad esempio i Pillars of Eternity.

Che sia un downgrade o, appunto, un cambio d'impostazione, in ogni caso più giocatori non sono rimasti soddisfatti dalle modifiche apportate ed hanno manifestato online il proprio malcontento. In ogni caso Obsidian, parlando ai microfoni di PC Gamer, Obsidian ha ammesso i cambiamenti effettuati su Avowed, una mossa decisa per fare in modo che il gioco seguisse lo stile di sviluppo da sempre adottato dallo studio per le proprie opere.

"Dove gli RPG di Obsidian brillano è nella caratterizzazione del loro world building, delle loro storie evocative e profonde, e nel quest design che sa ricompensare i giocatori che esplorano e sperimentano. Volevamo assicurarci che Avowed rispettasse davvero queste caratteristiche, volevano creare qualcosa che sembrasse un vero RPG di Obsidian", ha affermato la director Carrie Patel. E molto probabilmente per raggiungere questo scopo è stato utile anche cambiare la direzione artistica.

Cosa ne pensate dei cambiamenti apportati al gioco? Anche per voi il nuovo stile adottato è un downgrade oppure vi piace di più?