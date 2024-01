Avowed, tra l'eroe e i companion non sboccia l'amore: niente romance, conferma Obsidian

A dispetto del grande interesse della community per le romance in GDR come Baldur's Gate 3, nella dimensione fantasy di Avowed non ci sarà spazio per le relazioni amorose tra il protagonista e i compagni di squadra.

A darne l'annuncio è Carrie Patel di Obsidian: ai microfoni di Eurogamer.net, la direttrice di Avowed ha discusso di questo particolare aspetto che caratterizza da sempre le esperienze ruolistiche 'all'occidentale' e, nel riferirsi al prossimo GDR free roaming in esclusiva Xbox, ne motiva l'assenza.

L'esponente di Obsidian parte dal presupposto che "è vero, abbiamo proposto alcune romance in giochi come Pillars of Eternity 2 Deadfire, ma si tratta di una di quelle funzioni sulle quali bisogna investire davvero tante risorse per poterle far funzionare nel miglior modo possibile. Le relazioni amorose sono poi uno di quegli aspetti che richiedono la massima attenzione e tantissimo lavoro nel bilanciamento, soprattutto perché bisogna sempre garantire la migliore esperienza di gioco anche a chi, magari, sceglie di non imboccare i percorsi narrativi che conducono alle romance".

Stando a quanto sostenuto da Patel, quindi, le relazioni amorose tra l'eroe e i companion avrebbero impattato negativamente sulla progressione ruolistica e sulla trama, rendendo meno appagante e 'completa' l'esperienza di gioco offerta a chi avesse deciso di non stringere questo genere di relazioni amorose. Ci sono poi altri aspetti legati alla 'tenuta' stessa della trama, ai quali la direttrice di Avowed fa riferimento (pur senza svelarli per non mostrare il fianco agli spoiler), spiegando come "volevamo essere sicuri di tenere insieme tutto e non ci sentivamo pronti a introdurre anche le romance. Anche perchè sarebbe stato imbarazzante compiere un viaggio per salvare il mondo insieme a un compagno con cui, magari, ci siamo appena lasciati".

