Avowed, l'esclusiva Xbox di Obsidian sarà simile a Skyrim? Trapelano dettagli sul gameplay

L'intera comunità di videogiocatori è curiosa di scoprire maggiori dettagli su ciò che sta prendendo forma all'interno delle fucine digitali degli studi di sviluppo acquisiti da Microsoft negli ultimi anni. Tra le tante non possiamo non pensare a quelle di Obsidian Entertainment, attualmente al lavoro su un gioco di ruolo chiamato Avowed.

Ambientato nello stesso universo narrativo di Pillars of Eternity e dotato di una visuale in prima persona, Avowed è ancora in larga parte un mistero, essendosi mostrato esclusivamente in un trailer in computer grafica. In nostro soccorso giungono i ragazzi di Windows Central, i quali affermano di essere entrati in contatto con alcune fonti molto vicine agli addetti ai lavori.

Stando a ciò che hanno potuto sentire, Avowed si troverebbe attualmente in una fase di pre-produzione avanzata: gli sviluppatori sarebbero molto vicini al completamento di una versione preliminare e funzionante del gioco, dotata delle meccaniche principali e delle fondamenta del gameplay. A muovere il gioco ci sarebbe il medesimo motore grafico di The Outer Worlds, adeguatamente potenziato e migliorato con le conquiste tecniche più recenti. Il gameplay sarebbe invece fondato sul combattimento in prima persona con un sistema a due mani ereditato da Skyrim. Non mancherebbero all'appello nemmeno delle importanti meccaniche esplorative, una forte componente narrativa e un sistema di classi giocabili.

Come Skyrim, anche Avowed offrirebbe completa libertà nella gestione del sistema a due mani: ad esempio, dovrebbe essere possibile impugnare due pugnali per giocare in maniera stealth, o usare una combinazione di armi e magie, oppure ancora equipaggiare due incantesimi contemporaneamente. Rispetto a The Elder Scrolls, in ogni caso, il sistema di combattimento dovrebbe essere maggiormente basato sul loadout: i Guerrieri avrebbero accesso ad un maggior numero di attacchi fisici (fendenti con la spada, potenti calci e colpi con gli scudi), mentre i Maghi disporrebbero di una lunga lista di incantesimi. In Avowed, inoltre, sarebbero inclusi elementi ben noti ai fan di Pillars of Eternity, come ad esempio la magia Jolting Touch, che colpisce i nemici con una scarica di fulmini, o lo status Fetid Caress, che corrode gli avversari.

Non possiamo garantire l'autenticità delle informazioni trapelate, ma la fonte è senza dubbio autorevole. Avowed, ricordiamo, è ancora privo di una data di lancio.