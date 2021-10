Avowed: Gameplay Reveal prima dell'E3 2022? Le ultime da Jez Corden

Jez Corden di WindowsCentral ha assistito in anteprima assoluta ad una dimostrazione a porte chiuse di Avowed, il kolossal ruolistico in sviluppo presso Obsidian Entertainment. Nel fornire un resoconto dell'accaduto, il giornalista ha condiviso delle riflessioni sulle tempistiche più probabili per il Gameplay Reveal.

Dopo essersi soffermato sull'esperienza di gioco di Avowed, con tanto di indicazioni sulle differenze e sulle analogie con Skyrim, The Outer Worlds e Pillars of Eternity, il redattore di WindowsCentral ha spiegato che "dopo aver averlo visto in azione, Avowed è balzato in cima alla lista dei miei giochi Xbox più attesi, specie perchè sono un grande fan di The Outer Worlds. L'eccellente scrittura dei personaggi che caratterizza Obsidian, unita alla loro propensione per la narrazione ramificata e alla ricchezza di scenari del Mondo di Eternity, sono tutti fattori che donano ad Avowed un potenziale davvero enorme e non vedo l'ora di assistere al Gameplay Reveal completo".

Prendendo spunto da quanto osservato nella versione pre-alpha di Avowed, Jez Corden si spinge a ipotizzare la finestra temporale più probabile per l'agognato video che presenterà ufficialmente il gameplay del GDR di Microsoft per PC e console Xbox, si suppone in esclusiva nextgen su Xbox Series X/S: "Data la qualità dei contenuti che ho visto, tendo a credere che ci siano buone possibilità di assistere alla presentazione del gameplay di Avowed entro l'E3 2022. Credo che ci sia una piccola possibilità di vederlo già ai The Game Awards 2021, magari insieme al gameplay di Hellblade 2. Nel caso di Avowed, però, i Game Awards potrebbero essere troppo vicini per una presentazione vera e propria".