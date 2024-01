Avowed: ecco a quale gioco si è ispirata Obsidian per il combat system in prima persona

Dopo aver rivelato che Avowed sarà così grande che potremo perderci contenuti, Obsidian Entertainment ha rivelato ulteriori dettagli sul suo nuovo RPG in arrivo su Xbox, soffermandosi in particolare sulle ispirazioni su cui si basa il combat system.

Nel corso di una recente intervista concessa a PC Gamer, Obsidian ha svelato che, per la realizzazione del combattimento in prima persona di Avowed, ha tratto ispirazione da uno studio di sviluppo specializzato in questo tipo di esperienza: Fatshark, autori di Warhammer 40,000 Vermintide e Darktide di 40k.

"Il nostro obiettivo è stato provare a renderlo viscerale, giusto?", spiega Obsidian tramite le parole del game director Gabe Paramo. "Per far sì che il senso di colpire [i nemici] abbia un impatto... come in Vermintide. Stiamo cercando di trarre ispirazione da lì, proprio da quella lezione magistrale sul trasmettere un senso di potenza ed impatto.

Sono decisamente molto orgoglioso di ciò che il team del gameplay ha realizzato... Anche il nostro combattimento corpo a corpo è fantastico. Sento davvero che sarà una spanna sopra quando si tratta di un combat system all'arma bianca in un action-GDR fantasy in prima persona".

Per ulteriori approfondimenti sull'esclusiva Microsoft in arrivo su PC Windows e console Xbox Series X|S, vi rimandiamo alla nostra Anteprima di Avowed.