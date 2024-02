Avowed, giungono le prime conferme importanti da Obsidian: ci saranno finali multipli

Sono passate un paio di settimane da quando Obsidian Entertainment ha mostrato al mondo intero tanti nuovi dettagli sul gameplay di Avowed all'Xbox Developer Direct 2024. C'è molta attesa per il progetto ruolistico sviluppato dalla nota software house, complice l'alone di mistero correlato a tale produzione che comincia a venir meno solo da poco.

La compagnia sta puntando molto sulla comunicazione della struttura ludica del titolo: ad esempio, nella giornata di ieri Obisidian ha spiegato il perché della presenza degli umani e degli elfi tra le sole razze selezionabili in Avowed, ma queste sono solo alcune delle risposte ai tanti interrogativi posti dall'utenza di tutto il mondo. Ad esempio, Avowed avrà un sistema di finali multipli per il completamento dell'avventura? Quest'oggi sono sopraggiunti maggiori dettagli in tal senso, grazie all'intervento del game director Carrie Patel volto a togliere ogni dubbio su questo aspetto della produzione.

Secondo quanto dichiarato da Patel, Avowed presenterà la tanto desiderata feature di ramificazione della narrazione. "Voglio die, è un gioco Obsidian. Cos'altro saremmo noi se non avessimo dei finali alternativi?", aggiunge la figura di spicco del team di sviluppo facente parte degli Xbox Game Studios. "Alcune cose devono avere esiti sorprendenti ma credibili. Se tutto si svolgesse esattamente come ci si aspetta, potrebbe risultare un po' noioso. E allo stesso tempo, non tutte le missioni devono avere conseguenze che distruggono il mondo". Non si sa quanti ve ne saranno nello specifico e, soprattutto, come essi cambieranno le sorti del nostro alter ego digitale. Tuttavia, la conferma di quanto riportato sopra rimane comunque di fondamentale importanza per la produzione che verrà prossimamente.