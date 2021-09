Avowed sarà 'lo Psychonauts 2 di Obsidian': insider riflette sul GDR per PC e Xbox

In un recente scambio di battute avvenuto sui social, l'ormai famoso insider Klobrille ha condiviso delle interessanti riflessioni su Avowed e su quelle che, a suo giudizio, sono le ambizioni nutrite da Microsoft e dal team di Obsidian nello sviluppo di questo atteso GDR fantasy.

La personalità di Twitter e "gola profonda" della casa di Redmond esordisce nel suo discorso riprendendo l'ultimo, importante progetto sfornato dagli Xbox Game Studios, ovvero Psychonauts 2: "Proprio come sono riusciti a fare i ragazzi di Double Fine con Psychonauts 2, che è di certo il loro miglior videogioco, sento fortemente che Avowed abbia tutte le carte in regola per fare altrettanto. Obsidian adesso è uno studio 'libero', e sebbene non possa contare su un budget infinito (nemmeno ora che fa parte di Microsoft) si trovano in una posizione unica".

Pur senza specificare se le sue riflessioni derivino o meno da indiscrezioni raccolte dagli sviluppatori o da altre fonti interne a Microsoft, Klobrille rimarca il concetto sottolineando come "basta guardare a ciò che Obsidian è riuscita a raggiungere in passato quando era in condizioni molto peggiori di adesso, con un budget risicato e dei tempi di lancio stringenti. Avowed sarà il primo gioco tripla A in cui lo studio può concentrarsi completamente. Quei ragazzi hanno già mostrato con Grounded di che pasta sono fatti, sebbene in una scala più piccola dovuta al numero esiguo di sviluppatori coinvolti (solo quindici, ndr)".

In chiusura del suo intervento, Klobrille si spinge a ipotizzare il tenore qualitativo del comparto grafico e narrativo: "Proprio come Psychonauts 2, non mi aspetto che Avowed punti ad essere il gioco più impressionante che si sia mai visto dal punto di vista tecnico. Immagino che sarà comunque un titolo fantastico, d'altronde Obsidian è un team leader nella costruzione di mondi digitali, nel raccontare storie profonde, nella progettazione delle missioni, nel combat system e nella scrittura. E stavolta, forse hanno anche le risorse e il tempo per raggiungere il loro obiettivo qualitativo e di ottimizzazione".

