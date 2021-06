Avowed sarà 'molto diverso' da The Elder Scrolls, assicura Phil Spencer

Annunciato durante l'estate del 2020, Avowed ha saltato l'E3 2021 e in generale mancano da tempo notizie sul nuovo gioco di ruolo firmato Obsidian, che ha promesso di fornire a breve nuove informazioni sul gioco.

In attesa di scoprire quando gli sviluppatori parleranno dell'atteso RPG, nel frattempo è stato Phil Spencer a soffermarsi su Avowed, in particolare riguardo i confronti fatti tra il titolo Obsidian e la serie di The Elder Scrolls. Il capo di Xbox assicura che il gioco sarà "ben diverso" dalla serie di Bethesda e che avrà proprie caratteristiche ben distinte che lo renderanno a suo modo unico. "Credo che Avowed sarà fantastico appena uscirà, e voglio dare a Obsidian il tempo e le risorse necessarie per realizzare il loro miglior gioco di sempre", sottolinea Spencer dimostrando grande entusiasmo verso il nuovo RPG in arrivo su PC e Xbox Series X/S, sebbene per adesso sprovvisto di una precisa finestra di lancio.

Nell'estate dello scorso anno un annuncio di lavoro di Obsidian aveva lasciato intendere alcuni possibili dettagli su Avowed: oltre a un esperto nei combattimenti in mischia sia in prima che in terza persona, e il talento per sviluppare dialoghi complessi e ramificati, tra le competenze richieste vi era anche la capacità di sviluppare giochi multiplayer e cross-platform, lasciando intendere che l'opera potrebbe avere anche componenti online. Non resta che attendere ulteriori dettagli da parte di Obsidian nei prossimi mesi.