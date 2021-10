Avowed: il mondo di gioco sarà 'molto colorato e interattivo', svela Jez Corden

Nel corso dell'ormai celebre presentazione a porte chiuse di Avowed con tanti dettagli sul gameplay a cui ha potuto assistere Jez Corden, il giornalista di WindowsCentral ha fornito dei dettagli inediti e, per certi versi, sorprendenti sulla componente artistica e prettamente tecnica del kolossal GDR di Obsidian.

In un passaggio del suo articolo che riassume i contenuti della prova a porte chiuse concessagli dalla sussidiaria degli Xbox Game Studios, Corden ha infatti sottolineato come "se The Outer Worlds era la versione di Obsidian di un gioco in stile Fallout, beh, allora Avowed è senza dubbio la loro versione di un GDR in stile The Elder Scrolls. [...] Diversamente da quanto proposto da Skyrim e Oblivion, però, Avowed sembra essere un gioco molto più colorato, e in questo senso ricorda più The Outer Worlds".

Il redattore di WindowsCentral entra poi nel merito delle scene ammirate durante l'anteprima di Avowed per descrivere con dovizia di particolari i biomi e le ambientazioni osservate: "Il gioco abbonda di caverne piene di funghi luminescenti, foreste verdeggianti inondate di luce che filtra tra le fronde di una flora gigantesca ed enormi templi con catacombe infestate di scheletri".

Per Corden, la visione di un comparto grafico con scenari dalla scala cromatica così vibrante ha rappresentato una vera e propria sorpresa, come ammette lui stesso precisando che "il trailer originale dava tutt'altra impressione, specie per i toni dark adottati, tranne che per gli effetti al neon degli incantesimi".

In chiusura del suo intervento, il giornalista di WindowsCentral ha riferito l'intenzione del team di Obsidian di integrare in Avowed delle ambientazioni distruttibili, con un'interattività accentuata dai danni provocati alle strutture architettoniche dagli incantesimi o dal fuoco delle torce lasciate cadere a terra.